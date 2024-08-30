Мор рыбы в Сумской области - причины и последствия для людей

Мор рыбы в Сумской области. Фото: Соцсети

В середине августа в Сумской области зафиксировали массовый мор рыбы в реке Сейм. Местные рыбаки первыми увидели, что вода покрыта мертвой рыбой, а позже запах почувствовали и жители населенных пунктов. Среди первых заявлений — это все из-за боевых действий на Курщине, воду отравили. Позже эксперты провели анализы и сделали заявления по ситуации.

Что известно на данный момент о состоянии воды и ее влиянии на людей, Новини.LIVE эксклюзивно узнало в Госпродслужбе ответ на запрос.

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— В чем причина мора рыбы?

Мор рыбы на реке Сейм происходит из-за дефицита и практически отсутствия растворенного кислорода в воде. Это приводит к удушью и гибели рыбы. Причина дефицита кислорода — попадание органических веществ в воду. Соответствующими службами на местах организованы мероприятия по очистке от мертвой рыбы водоема и их берегов и захоронения в соответствующих местах.

Мор рыбы в реке Сейм. Фото: соцсети

В целях обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения и недопущения реализации мертвой рыбы, что может представлять угрозу здоровью и жизни населения, Госпродпотребслужба ввела усиленные меры контроля за реализацией рыбы в этих регионах. Осуществляется информирование населения о вероятной опасности использования воды из реки Сейм для напаивания скота и полива овощей.

— Проверялось ли состояние воды в лаборатории и какие результаты?

На сегодняшний день на этих водоемах постоянно осуществляется кризисный мониторинг состояния поверхностных вод органами Госэкоинспекции и Госводагентства. Ежедневно производится отбор проб в контрольных точках. Уже отобрано 50 проб воды и проведены лабораторные исследования.

Никаких превышений химических или высокотоксичных компонентов не обнаружено. Фиксируется загрязнение органического характера. Вероятно, что загрязненные воды попали с территории России.

На р. Сейм (с. Чумаково, с. Мануховка — Сумщина, г. Батурин — Черниговщина) в результате исследований зафиксировано снижение в три-четыре раза растворенного кислорода в воде и превышение нормативов по химическому потреблению кислорода в два-три раза (этот показатель указывает на загрязненность воды, но не дает информации об элементах загрязнения).

Дохлая рыба в реке на Сумщине. Фото: соцсети

— Влияет ли эта ситуация на качество питьевой воды в регионе и стране?

По данным Госводагентства, согласно последним лабораторным исследованиям, на участке реки Сейм в Сумской области отмечается положительная динамика увеличения уровня растворенного кислорода в воде. Относительно качества воды в реке Десна. По результатам последних исследований, она находится в пределах нормы.

Люди фиксируют массовый мор рыбы в Сумской области. Фото: соцсети

Угрозы питьевому водоснабжению нет. Ведь питьевые водозаборы для населения из рек Сейм и Десна в Черниговской и Сумской областях не производятся.