Мор риби на Сумщині - причини і наслідки для людей

Мор риби на Сумщині. Фото: Соцмережі

В середині серпня на Сумщині зафіксували масовий мор риби в річці Сейм. Місцеві рибалки першими побачили, що вода вкрита мертвою рибою, а пізніше запах відчули і мешканці населених пунктів. Серед перших заяв — це все через бойові дії на Курщині, воду отруїли. Пізніше експерти провели аналізи та зробили заяви щодо ситуації.

Що відомо на цей момент про стан води і її вплив на людей, Новини.LIVE ексклюзивно дізналося в Держпродпоживслужби відповідь на запит.

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— В чому причина мору риби?

Щодо мору риби на річці Сейм, він відбувається через дефіцит та практично відсутність розчиненого кисню у воді. Це призводить до задухи й загибелі риби. Причина дефіциту кисню — потрапляння органічних речовин у воду. Відповідними службами на місцях організовано заходи з очищення від мертвої риби водойми та їхніх берегів і заховання у відповідних місцях.

Мор риби в річці Сейм. Фото: соцмережі

З метою забезпечення санітарно-епідемічного гаразду населення та недопущення реалізації мертвої риби, що може становити загрозу для здоров’я та життя населення, Держпродспоживслужба запровадила посилені заходи контролю за реалізацією риби у цих регіонах. Здійснюється інформування населення про ймовірну небезпеку використання води з річки Сейм для напування худоби та поливу городини.

— Чи перевірявся стан води в лабораторії і які результати?

На сьогодні на цих водоймах постійно здійснюється кризовий моніторинг стану поверхневих вод органами Держекоінспекції та Держводагентства. Щодня проводиться відбір проб у контрольних точках. Вже відібрано 50 проб води та проведені відповідні лабораторні дослідження.

Жодних перевищень хімічних або високотоксичних компонентів не виявлено. Фіксується забруднення органічного характеру. Ймовірно, що забруднені води потрапили з території РФ.

На р. Сейм (с. Чумакове, с. Манухівка — Сумщина, м. Батурин — Чернігівщина) внаслідок досліджень зафіксоване зниження в три-чотири рази розчиненого кисню у воді та перевищення нормативів щодо хімічного споживання кисню у два-три рази (цей показник вказує на забрудненість води, але не дає інформації про елементи забруднення).

Дохла риба в річці на Сумщині. Фото: соцмережі

— Чи впливає ця ситуація на якість питної води в регіоні та в країні?

За даними Держводагентства, згідно з останніми лабораторними дослідженнями, на ділянці річки Сейм у Сумській області відмічається позитивна динаміка збільшення рівня розчиненого кисню у воді. Щодо якості води у річці Десна. За результатами останніх досліджень вона перебуває в межах норми.

Люди фіксують масовий мор риби на Сумщині. Фото: соцмережі

Загрози питному водопостачанню немає. Адже питні водозабори для населення з річок Сейм та Десна в Чернігівській та Сумській областях не здійснюються.