Как Украина будет защищаться от Беларуси — видео от ОК Запад

Украинская колонна вблизи границы с Беларусью. Фото: скриншот

Недавно в Беларуси обвинили Украину в стягивании войск к государственной границе. В то же время в Украине заявили, что ситуация на границе под контролем.

Об этом заявили в оперативном командовании "Запад", опубликовав соответствующее видео.

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Возле Беларуси не будет провокаций

Как заявили в командовании, северная граница с Беларусью под полным контролем. Ситуация на разграничении стабильная.

"У украинской армии достаточно сил и техники для недопущения провокаций. Мы готовы к чему-либо.

Мы уничтожим любого", — говорится в сообщении.

Сами бойцы тоже мотивированы.

"Стреляет все отлично. Все надежное", — говорит один из военных.

"Техника тоже хорошая. Были прилеты, выдерживает очень здорово", — говорит еще один боец.

Ситуация на границе с Беларусью

Отметим, что этому предшествовало заявление заместителя командира сил спецопераций по идеологической работе армии Беларуси Валерия Лукашевича о том, что украинская военная активность якобы наблюдается в двух областях, граничащих с Беларусью.

"В Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника. Коалицией западных стран разрешен горячий конфликт вблизи нашей территории. С их стороны предпринимаются попытки втянуть нашу страну в войну", — сказал Лукашевич.

Напомним, что на это отреагировал спикер ГПСУ Андрей Демченко, который заявил, что Украина и дальше будет наращивать свои оборонные возможности, пока Минск остается косвенным союзником Кремля в войне против Украины.

Однако, по мнению экс-командира "Азова" Максима Жорина, в настоящее время не существует непосредственной угрозы вторжения в Украину со стороны Беларуси. В то же время недавно туда прилетели шесть российских вертолетов Ми-24 и Ми-8.