Як Україна захищатиметься від Білорусі — відео від ОК Захід

Українська колона поблизу кордону з Білоруссю. Фото: скриншот

Нещодавно в Білорусі звинуватили Україну у стягненні військ до державного кордону. Водночас в Україні заявили, що ситуація на кордоні під контролем.

Про це заявили в оперативному командуванні "Захід", опублікувавши відповідне відео.

Читайте також:

Біля Білорусі не буде провокацій

Як заявили в командуванні, північний кордон з Білоруссю під повним контролем. Ситуація на розмежуванні стабільна.

"Українська армія має достатньо сил та техніки для недопущення провокацій. Ми готові до будь-чого.

Ми знищимо будь-кого", — йдеться в повідомленні.

Самі бійці теж вмотивовані.

"Стріляє все чудово. Все надійне", — каже один з військовиків.

"Техніка теж хороша. Були прильоти, витримує дуже чудово", — каже ще один боєць.

Ситуація на кордоні з Білоруссю

Зауважимо, що цьому передувала заява заступника командира сил спецоперацій з ідеологічної роботи армії Білорусі Валерія Лукашевича про те, що українська військова активність нібито спостерігається у двох областях, які межують з Білоруссю.

"У Житомирській області розміщено американські бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню, важку далекобійну артилерію та іншу техніку. Коаліцією західних країн розв'язаний гарячий конфлікт поблизу нашої території. З їхнього боку робляться спроби втягнути нашу країну у війну", — сказав Лукашевич.

Нагадаємо, що на це відреагував речник ДПСУ Андрій Демченко, який заявив, що Україна й надалі нарощуватиме свої оборонні можливості, доки Мінськ лишається непрямим союзником Кремля у війні проти України.

Проте. на думку екскомандира "Азову" Максима Жоріна, на цей час не існує безпосередньої загрози вторгнення в Україну з боку Білорусі. Водночас нещодавно туди прилетіло шість російських гелікоптерів Мі-24 та Мі-8.