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Загроза наступу з Білорусі — в ОК "Захід" відзвітували на відео про рівень підготовки

1 липня 2024 18:14
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Ілля Рябінін
редактор
Як Україна захищатиметься від Білорусі — відео від ОК Захід
Українська колона поблизу кордону з Білоруссю. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Нещодавно в Білорусі звинуватили Україну у стягненні військ до державного кордону. Водночас в Україні заявили, що ситуація на кордоні під контролем. 

Про це заявили в оперативному командуванні "Захід", опублікувавши відповідне відео.

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Як заявили в командуванні, північний кордон з Білоруссю під повним контролем. Ситуація на розмежуванні стабільна. 

"Українська армія має достатньо сил та техніки для недопущення провокацій. Ми готові до будь-чого. 
Ми знищимо будь-кого", — йдеться в повідомленні.

Самі бійці теж вмотивовані.

"Стріляє все чудово. Все надійне", — каже один з військовиків. 

"Техніка теж хороша. Були прильоти, витримує дуже чудово", — каже ще один боєць.

Ситуація на кордоні з Білоруссю 

Зауважимо, що цьому передувала заява заступника командира сил спецоперацій з ідеологічної роботи армії Білорусі Валерія Лукашевича про те, що українська військова активність нібито спостерігається у двох областях, які межують з Білоруссю.

"У Житомирській області розміщено американські бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню, важку далекобійну артилерію та іншу техніку. Коаліцією західних країн розв'язаний гарячий конфлікт поблизу нашої території. З їхнього боку робляться спроби втягнути нашу країну у війну", — сказав Лукашевич.

Нагадаємо, що на це відреагував речник ДПСУ Андрій Демченко, який заявив, що Україна й надалі нарощуватиме свої оборонні можливості, доки Мінськ лишається непрямим союзником Кремля у війні проти України.

Проте. на думку екскомандира "Азову" Максима Жоріна, на цей час не існує безпосередньої загрози вторгнення в Україну з боку Білорусі. Водночас нещодавно туди прилетіло шість російських гелікоптерів Мі-24 та Мі-8

Білорусь війна кордон ЗСУ Україна провокація

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