Залужный с женой в Карпатах

Залужный показал романтическое фото с женой на фоне Карпат
Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный готовится отбыть в Великобританию, чтобы там занять должность посла. За несколько дней до отъезда Залужный обнародовал романтическую фотографию со своей женой.
Фото экс-головнокомандующий обнародовал на своей странице в Facebook в воскресенье, 7 июля.
Валерий Залужный на отдыхе
На фото Залужный вместе с женой Еленой отдыхает в Карпатах.
"Украина волшебная", — подписал фото экс-главнокомандующий ВСУ.
Напомним, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 июля приступит к работе послом нашего государства в Великобритании. На эту должность Залужный был назначен еще в мае.
Ранее мы сообщали, что Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис приветствовал экс-главнокомандующего ВСУ с назначением на должность посла Украины в Соединенном Королевстве.
Как сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 8 апреля, Залужный почти завершил подготовку к началу дипломатической работы в Великобритании.
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