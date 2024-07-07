Залужный с женой в Карпатах

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Facebook Залужного

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный готовится отбыть в Великобританию, чтобы там занять должность посла. За несколько дней до отъезда Залужный обнародовал романтическую фотографию со своей женой.

Фото экс-головнокомандующий обнародовал на своей странице в Facebook в воскресенье, 7 июля.

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Валерий Залужный на отдыхе

На фото Залужный вместе с женой Еленой отдыхает в Карпатах.

"Украина волшебная", — подписал фото экс-главнокомандующий ВСУ.

Напомним, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 июля приступит к работе послом нашего государства в Великобритании. На эту должность Залужный был назначен еще в мае.

Ранее мы сообщали, что Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис приветствовал экс-главнокомандующего ВСУ с назначением на должность посла Украины в Соединенном Королевстве.

Как сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 8 апреля, Залужный почти завершил подготовку к началу дипломатической работы в Великобритании.