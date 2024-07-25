Залужный сообщил об отправке в Украину конвоя британских авто

Валерий Залужный во время отправки в Украину автомобилей. Фото: Валерий Залужный

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сообщил, что в Украину отправились 50 автомобилей. Эти машины были предоставлены или переданы через программу утилизации транспортных средств ULEZ неравнодушными британцами.

Об этом он написал в Telegram в четверг, 25 июля.

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"Сегодня вместе с Заместителем мэра Лондона Себом Дансом, депутатами Британского Парламента, руководителем проекта от British-Russian Aid Ириней Макарухой, СОО Transport UK London Bus Аланом Пилбимом, руководителем БО Swindon Humanitarian Aid Partnership Майком Боуденом, волонтером Конукраинском также легендой украинского футбола Алексеем Михайличенко отправили конвой из 50 машин, которые задонатили или передали их по схеме утилизации транспортных средств ULEZ неравнодушные жители Великобритании", — говорится в сообщении.

Залужный поблагодарил каждого, кто поддержал эту инициативу, и призвал всех, кто имеет такую возможность, присоединиться к программе ULEZ и передать свой автомобиль Украине.

Валерий Залужный. Фото: Валерий Залужный/Telegram

"Эти автомобили — чьи-то спасенные жизни и существенная помощь нашей стране в борьбе с последствиями российской агрессии", — добавил Залужный.

Сообщение Валерия Залужного. Фото: скриншот

Напомним, недавно Валерий Залужный выступил на состоявшейся в Лондоне конференции RUSI Land Warfare Conference 2024.

Также мы писали, что Залужный встретился с Генеральным секретарем Международной морской организации Арсенио Домингесом. В частности, они обсудили безопасность зерновых коридоров.