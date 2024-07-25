Залужний повідомив про відправку в Україну конвою британських авто

Залужний повідомив, що до України відправили 50 автомобілів від небайдужих британців
Посол України в Великій Британії Валерій Залужний повідомив, що до України вирушили 50 автомобілів. Ці машини були надані або передані через програму утилізації транспортних засобів ULEZ небайдужими британцями.
Про це він написав в Telegram у четвер, 25 липня.
Залужний про програму ULEZ
"Сьогодні разом з заступником мера Лондона Себом Дансом, депутатами Британського Парламенту, керівником проекту від British-Ukrainian Aid Іринеєм Макарухою, СОО Transport UK London Bus Аланом Пілбімом, керівником БО Swindon Humanitarian Aid Partnership Майком Боуденом, волонтером Коналом Каннінгемом, непереможним українським боксером Олександром Усиком, а також легендою українського футболу Олексієм Михайліченком відправили конвой із 50 машин, які задонатили або передали їх через схему утилізації транспортних засобів ULEZ небайдужі мешканці Великої Британії", — йдеться в повідомлені.
Залужний подякував кожному, хто підтримав цю ініціативу, і закликав всіх, хто має таку можливість, долучитися до програми ULEZ та передати своє авто Україні.
"Ці автомобілі — чиїсь врятовані життя та суттєва допомога нашій країні у боротьбі з наслідками російської агресії", — додав Залужний.
Нагадаємо, нещодавно Валерій Залужний виступив на конференції RUSI Land Warfare Conference 2024, що відбулася в Лондоні.
Також ми писали, що Залужний зустрівся з Генеральним секретарем Міжнародної морської організації Арсеніо Домінгесом. Зокрема, вони обговорили безпеку зернових коридорів.
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