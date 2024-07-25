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Залужний повідомив, що до України відправили 50 автомобілів від небайдужих британців

25 липня 2024 22:51
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Залужний повідомив про відправку в Україну конвою британських авто
Валерій Залужний під час відправки до України автомобілів. Фото: Валерій Залужний
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Посол України в Великій Британії Валерій Залужний повідомив, що до України вирушили 50 автомобілів. Ці машини були надані або передані через програму утилізації транспортних засобів ULEZ небайдужими британцями.

Про це він написав в Telegram у четвер, 25 липня.

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"Сьогодні разом з заступником мера Лондона Себом Дансом, депутатами Британського Парламенту, керівником проекту від British-Ukrainian Aid Іринеєм Макарухою, СОО Transport UK London Bus Аланом Пілбімом, керівником БО Swindon Humanitarian Aid Partnership Майком Боуденом, волонтером Коналом Каннінгемом, непереможним українським боксером Олександром Усиком, а також легендою українського футболу Олексієм Михайліченком відправили конвой із 50 машин, які задонатили або передали їх через схему утилізації транспортних засобів ULEZ небайдужі мешканці Великої Британії", — йдеться в повідомлені.

Залужний подякував кожному, хто підтримав цю ініціативу, і закликав всіх, хто має таку можливість, долучитися до програми ULEZ та передати своє авто Україні. 

Валерій Залужний. Фото: Валерій Залужний/Telegram
Валерій Залужний. Фото: Валерій Залужний/Telegram

"Ці автомобілі — чиїсь врятовані життя та суттєва допомога нашій країні у боротьбі з наслідками російської агресії", — додав Залужний.

Допис Валерія Залужного. Фото: скриншот
Допис Валерія Залужного. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно Валерій Залужний виступив на конференції RUSI Land Warfare Conference 2024, що відбулася в Лондоні.

Також ми писали, що Залужний зустрівся з Генеральним секретарем Міжнародної морської організації Арсеніо Домінгесом. Зокрема, вони обговорили безпеку зернових коридорів.

Великобританія війна авто Україна Валерій Залужний війна в Україні

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