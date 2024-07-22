Залужний виступив на  RUSI Land Warfare Conference 2024

Залужний виступив на конференції у Лондоні — деталі
У понеділок, 22 липня, новопризначений посол України у Великій Британії Валерій Залужний виступив на конференції RUSI Land Warfare Conference 2024, що відбулася в Лондоні. Під час заходу були розглянуті ключові питання безпеки, включаючи виклики, що випливають з російської агресії.
Про це Залужний повідомив в Telegram.
Виступ Залужного на RUSI Land Warfare Conference 2024
На заході обговорювалися ключові питання безпеки, зокрема проблеми, що виникають внаслідок російської агресії, та необхідність підготовки до подальшого протистояння цим викликам.
"Війна — це наука. Наука зі своїми законами, які необхідно знати й вивчати. Історія військової справи та її нові правила зараз пишуться на території України", — заявив посол України.
Він зазначив, що поділився досвідом боротьби, та підкреслив важливість підтримки України, зміцнення коаліції вільного світу для протидії дестабілізації, агресії та тиранії.
Головні тези виступу Залужного
- Не можна ні на хвилину зупинятися в боротьбі за право жити. Зло поруч, і воно прийшло вбивати.
- Життями звичайних українців ми вибороли собі шанс – не просто продовжити споконвічну боротьбу, а шанс перемогти.
- Зараз ми маємо усвідомити, що саме від нас, українців, залежить, чи будемо ми жити і чи є майбутнє у наших дітей.
- Вільні та демократичні нації та їхні уряди мають прокинутися й задуматися: як захистити своїх громадян та їхні країни.
- Використання війни у власних цілях або намагання впливати на її хід задля власних інтересів є злочином, наслідком якого є величезні жертви.
- Дотримання вчорашніх правил війни не приведе до успіхів сьогодні або завтра. Саме усвідомлення цього може врятувати багато життів.
Посол України у Великій Британії підкреслив, що сучасні війни є тотальними і вимагають активної участі не лише армії, але й всього суспільства. Він зазначив, що політичні діячі мають як можливість, так і обов’язок мобілізувати громадськість.
Раніше посол України у Великій Британії Валерій Залужний зустрівся з Генеральним секретарем Міжнародної морської організації Арсеніо Домінгесом. Зокрема, вони обговорили безпеку зернових коридорів.
Нагадаємо, 19 липня Залужний розповів про візит Володимира Зеленського до Сполученого Королівства. Він запевнив, що разом з президентом працюватиме над посиленням партнерства України з цією державою.
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