Залужний виступив на  RUSI Land Warfare Conference 2024

Посол України Валерій Залужний на RUSI Land Warfare Conference 2024. Фото: Валерій Залужний/Telegram

У понеділок, 22 липня, новопризначений посол України у Великій Британії Валерій Залужний виступив на конференції RUSI Land Warfare Conference 2024, що відбулася в Лондоні. Під час заходу були розглянуті ключові питання безпеки, включаючи виклики, що випливають з російської агресії.

Про це Залужний повідомив в Telegram.

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Виступ Залужного на RUSI Land Warfare Conference 2024

На заході обговорювалися ключові питання безпеки, зокрема проблеми, що виникають внаслідок російської агресії, та необхідність підготовки до подальшого протистояння цим викликам.

"Війна — це наука. Наука зі своїми законами, які необхідно знати й вивчати. Історія військової справи та її нові правила зараз пишуться на території України", — заявив посол України.

Посол України Валерій Залужний на RUSI Land Warfare Conference 2024. Фото: Валерій Залужний/Telegram

Він зазначив, що поділився досвідом боротьби, та підкреслив важливість підтримки України, зміцнення коаліції вільного світу для протидії дестабілізації, агресії та тиранії.

Допис Валерія Залужного. Фото: скриншот

Головні тези виступу Залужного

Не можна ні на хвилину зупинятися в боротьбі за право жити. Зло поруч, і воно прийшло вбивати.

Життями звичайних українців ми вибороли собі шанс – не просто продовжити споконвічну боротьбу, а шанс перемогти.

Зараз ми маємо усвідомити, що саме від нас, українців, залежить, чи будемо ми жити і чи є майбутнє у наших дітей.

Вільні та демократичні нації та їхні уряди мають прокинутися й задуматися: як захистити своїх громадян та їхні країни.

Використання війни у власних цілях або намагання впливати на її хід задля власних інтересів є злочином, наслідком якого є величезні жертви.

Дотримання вчорашніх правил війни не приведе до успіхів сьогодні або завтра. Саме усвідомлення цього може врятувати багато життів.

Посол України у Великій Британії підкреслив, що сучасні війни є тотальними і вимагають активної участі не лише армії, але й всього суспільства. Він зазначив, що політичні діячі мають як можливість, так і обов’язок мобілізувати громадськість.

Раніше посол України у Великій Британії Валерій Залужний зустрівся з Генеральним секретарем Міжнародної морської організації Арсеніо Домінгесом. Зокрема, вони обговорили безпеку зернових коридорів.

Нагадаємо, 19 липня Залужний розповів про візит Володимира Зеленського до Сполученого Королівства. Він запевнив, що разом з президентом працюватиме над посиленням партнерства України з цією державою.