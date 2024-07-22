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Залужний виступив на конференції у Лондоні — деталі

22 липня 2024 22:57
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Залужний виступив на  RUSI Land Warfare Conference 2024
Посол України Валерій Залужний на RUSI Land Warfare Conference 2024. Фото: Валерій Залужний/Telegram
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У понеділок, 22 липня, новопризначений посол України у Великій Британії Валерій Залужний виступив на конференції RUSI Land Warfare Conference 2024, що відбулася в Лондоні. Під час заходу були розглянуті ключові питання безпеки, включаючи виклики, що випливають з російської агресії.

Про це Залужний повідомив в Telegram.

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На заході обговорювалися ключові питання безпеки, зокрема проблеми, що виникають внаслідок російської агресії, та необхідність підготовки до подальшого протистояння цим викликам.

"Війна — це наука. Наука зі своїми законами, які необхідно знати й вивчати. Історія військової справи та її нові правила зараз пишуться на території України", — заявив посол України.

Посол України Валерій Залужний на RUSI Land Warfare Conference 2024. Фото: Валерій Залужний/Telegram
Посол України Валерій Залужний на RUSI Land Warfare Conference 2024. Фото: Валерій Залужний/Telegram

Він зазначив, що поділився досвідом боротьби, та підкреслив важливість підтримки України, зміцнення коаліції вільного світу для протидії дестабілізації, агресії та тиранії.

Допис Валерія Залужного. Фото: скриншот
Допис Валерія Залужного. Фото: скриншот

Головні тези виступу Залужного

  • Не можна ні на хвилину зупинятися в боротьбі за право жити. Зло поруч, і воно прийшло вбивати.
  • Життями звичайних українців ми вибороли собі шанс – не просто продовжити споконвічну боротьбу, а шанс перемогти. 
  • Зараз ми маємо усвідомити, що саме від нас, українців, залежить, чи будемо ми жити і чи є майбутнє у наших дітей.
  • Вільні та демократичні нації та їхні уряди мають прокинутися й задуматися: як захистити своїх громадян та їхні країни.
  • Використання війни у власних цілях або намагання впливати на її хід задля власних інтересів є злочином, наслідком якого є величезні жертви.
  • Дотримання вчорашніх правил війни не приведе до успіхів сьогодні або завтра. Саме усвідомлення цього може врятувати багато життів.

Посол України у Великій Британії підкреслив, що сучасні війни є тотальними і вимагають активної участі не лише армії, але й всього суспільства. Він зазначив, що політичні діячі мають як можливість, так і обов’язок мобілізувати громадськість.

Раніше посол України у Великій Британії Валерій Залужний зустрівся з Генеральним секретарем Міжнародної морської організації Арсеніо Домінгесом. Зокрема, вони обговорили безпеку зернових коридорів.

Нагадаємо, 19 липня Залужний розповів про візит Володимира Зеленського до Сполученого Королівства. Він запевнив, що разом з президентом працюватиме над посиленням партнерства України з цією державою.

Великобританія війна посол Україна Валерій Залужний Лондон війна в Україні

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