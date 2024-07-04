Залужный поехал в Великобританию и вскоре приступит к исполнению обязанностей посла, — СМИ

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: facebook.com/CinCAFU

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже отправился в Великобританию. В скором времени он начнет исполнять обязанности посла.

Об этом сообщили проинформированные источники Суспільного в четверг, 4 июля.

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Залужный отправился в Великобританию

Залужный уже отправился в Великобританию, где скоро начнет исполнять обязанности посла.

В мае этого года Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании.

А уже в июне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что подготовка Залужного к началу дипломатической службы уже на завершающей стадии.

Напомним, бывший Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный пока не комментировал, примет ли он участие в президентских выборах. В то же время в его окружении объяснили позицию эксглавкома.