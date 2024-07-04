Залужний поїхав до Великої Британії й невдовзі розпочне виконання обов'язків посла, — ЗМІ

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: facebook.com/CinCAFU

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вже відправився до Великої Британії. Незабаром він розпочне виконувати обов'язки посла.

Про це повідомили проінформовані джерела Суспільного у четвер, 4 липня.

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Залужний вже вирушив до Великої Британії, де незабаром почне виконувати обов'язки посла.

У травні цього року Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії.

А вже у червні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що підготовка Залужного до початку дипломатичної служби вже на завершальній стадії.

Нагадаємо, колишній Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний наразі не коментував, чи братиме він участь у президентський виборах. Водночас в його оточенні пояснили позицію ексглавкома.