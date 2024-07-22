Залужный выступил на RUSI Land Warfare Conference 2024

Посол Украины Валерий Залужный на RUSI Land Warfare Conference 2024. Фото: Валерий Залужный/Telegram

В понедельник, 22 июля, новоназначенный посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выступил на состоявшейся в Лондоне конференции RUSI Land Warfare Conference 2024. В ходе мероприятия были рассмотрены ключевые вопросы безопасности, включая вызовы, вытекающие из российской агрессии.

Об этом Залужный сообщил в Telegram.

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На мероприятии обсуждались ключевые вопросы безопасности, в том числе проблемы, возникающие в результате российской агрессии, и необходимость подготовки к дальнейшему противостоянию этим вызовам.

"Война — это наука. Наука со своими законами, которые необходимо знать и изучать. История военного дела и его новые правила сейчас пишутся на территории Украины", — заявил посол Украины.

Посол Украины Валерий Залужный на RUSI Land Warfare Conference 2024. Фото: Валерий Залужный/Telegram

Он отметил, что поделился опытом борьбы и подчеркнул важность поддержки Украины, укрепление коалиции свободного мира для противодействия дестабилизации, агрессии и тирании.

Пост Валерия Залужного. Фото: скриншот

Ранее посол Украины в Великобритании Валерий Залужный встретился с Генеральным секретарем Международной морской организации Арсенио Домингесом. В частности, они обсудили безопасность зерновых коридоров.

Напомним, 19 июля Залужный рассказал о визите Владимира Зеленского в Соединенное Королевство. Он заверил, что вместе с президентом будет работать над усилением партнерства Украины с этим государством.