Залужный выступил на RUSI Land Warfare Conference 2024

Залужный выступил на конференции в Лондоне — детали
В понедельник, 22 июля, новоназначенный посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выступил на состоявшейся в Лондоне конференции RUSI Land Warfare Conference 2024. В ходе мероприятия были рассмотрены ключевые вопросы безопасности, включая вызовы, вытекающие из российской агрессии.
Об этом Залужный сообщил в Telegram.
Выступление Залужного на RUSI Land Warfare Conference 2024
На мероприятии обсуждались ключевые вопросы безопасности, в том числе проблемы, возникающие в результате российской агрессии, и необходимость подготовки к дальнейшему противостоянию этим вызовам.
"Война — это наука. Наука со своими законами, которые необходимо знать и изучать. История военного дела и его новые правила сейчас пишутся на территории Украины", — заявил посол Украины.
Он отметил, что поделился опытом борьбы и подчеркнул важность поддержки Украины, укрепление коалиции свободного мира для противодействия дестабилизации, агрессии и тирании.
Ранее посол Украины в Великобритании Валерий Залужный встретился с Генеральным секретарем Международной морской организации Арсенио Домингесом. В частности, они обсудили безопасность зерновых коридоров.
Напомним, 19 июля Залужный рассказал о визите Владимира Зеленского в Соединенное Королевство. Он заверил, что вместе с президентом будет работать над усилением партнерства Украины с этим государством.
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