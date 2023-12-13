Сбой в Киевстар — как не попасть на фейковую схему мошенников

Мобильный оператор "Киевстар". Фото: kyivstar.ua

На мобильного оператора "Киевстар" совершили мощную хакерскую атаку 12 декабря. В компании пообещали, что всем пользователям выплатят компенсации после возобновления работы. Однако мошенники решили опередить "Киевстар" и воспользоваться возможностью. Они создают фейковые боты, где обещают компенсацию.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Мы Украина".

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Мошенники воспользовались тем, что сеть мобильной связи "Киевстар" из-за сбоя в работе пообещала компенсации для пользователей. Аферисты создали фейковые боты, где якобы обещают людям компенсацию.

Отмечается, что мошенники предлагают абонентам Киевстар перейти по ссылке и зарегистрироваться, чтобы получить деньги. Соответственно, таким образом они получают доступ к страницам в соцсетях и онлайн-банкинге людей.

В Министерстве внутренних дел Украины призвали граждан не переходить по подобным ссылкам и следить за официальной информацией от мобильного оператора "Киевстар".

Напомним, мобильный оператор "Киевстар" выплатит компенсацию всем оставшимся без связи людям или тем, кто не мог воспользоваться сервисами оператора

Добавим, Служба безопасности Украины помогает "Киевстару" возобновить работу сети. В ведомстве пообещали восстановить мобильную связь и Интернет уже 13 декабря.