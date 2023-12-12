Сбой в системах "Киевстара" и "Монобанка" из-за кибератаки РФ — эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

На оператора сотовой сети "Киевстар" и украинский мобильный банк "Монобанк" сегодня, 12 декабря, произошла масштабная кибератака РФ. О сбое в системах поставщиков услуг поговорит вместе с ведущей заместитель председателя комитета по транспорту и инфраструктуре Украины Владимир Крейденко.

Посмотреть эфир, который начался в 17:20, можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Эфир Новини.LIVE

Владимир Крейденко дал интервью Галине Остаповец в эфире канала Новини.LIVE. Вместе они обсуждали кибератаку России на оператора сотовой сети "Киевстар" и банк "Монобанк", что повлекло за собой масштабный сбой в работе поставщиков услуг.

Напомним, на мобильном операторе "Киевстар" совершили мощную хакерскую атаку — без связи и интернета остались миллионы абонентов. Сбой в работе приписывают российским спецслужбам.

Добавим, во вторник, 12 декабря, на мобильного оператора "Киевстар" совершили мощную хакерскую атаку. Это повлияло не только на отсутствие мобильной связи и Интернета, но и на ежедневные услуги. Несмотря на это, украинцы не впадают в панику и уже успели придумать порцию шуток, связанных с этим.

Также мы писали, что на Universal Bank (Monobank) совершили массированную DDoS-атаку днем 12 декабря.