Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Збій у системах "Київстару" та "Монобанку" через кібератаку РФ — ефір Новини.LIVE arrow

Збій у системах "Київстару" та "Монобанку" через кібератаку РФ — ефір Новини.LIVE

12 грудня 2023 17:36
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Збій у системах "Київстару" та "Монобанку" через кібератаку РФ — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На оператора стільникової мережі "Київстар" та український мобільний банк "Монобанк", сьогодні, 12 грудня, сталася масштабна кібератака РФ. Про збій у системах постачальників послуг поговорить разом із ведучою заступник голови комітету з питань транспорту та інфраструктури України Володимир Крейденко.

Подивитися ефір, який розпочався о 17:20, можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Читайте також:

Ефір Новини.LIVE

Володимир Крейденко дав інтерв'ю Галині Остаповець в етері на каналі Новини.LIVE. Разом вони обговорювали кібератаку Росії на оператора стільникової мережі "Київстар" та банк "Монобанк", що спричинило масштабний збій у роботі постачальників послуг. 

Нагадаємо, на мобільного оператора "Київстар" здійснили потужну хакерську атаку — без зв'язку та інтернету залишились мільйони абонентів. Збій у роботі приписують російським спецслужбам

Додамо, у вівторок, 12 грудня, на мобільного оператора "Київстар" здійснили потужну хакерську атаку. Це вплинуло не лише на відсутність мобільного зв'язку та інтернету, але й на щоденні послуги. Попри це, українці не впадають у паніку й вже встигли вигадати порцію жартів, пов'язаних з цим.  

Також ми писали, що на Universal Bank (Monobank) здійснили масовану DDoS-атаку вдень 12 грудня. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка - 80x80

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі