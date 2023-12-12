Збій у системах "Київстару" та "Монобанку" через кібератаку РФ — ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

На оператора стільникової мережі "Київстар" та український мобільний банк "Монобанк", сьогодні, 12 грудня, сталася масштабна кібератака РФ. Про збій у системах постачальників послуг поговорить разом із ведучою заступник голови комітету з питань транспорту та інфраструктури України Володимир Крейденко.

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Ефір Новини.LIVE

Володимир Крейденко дав інтерв'ю Галині Остаповець в етері на каналі Новини.LIVE. Разом вони обговорювали кібератаку Росії на оператора стільникової мережі "Київстар" та банк "Монобанк", що спричинило масштабний збій у роботі постачальників послуг.

Нагадаємо, на мобільного оператора "Київстар" здійснили потужну хакерську атаку — без зв'язку та інтернету залишились мільйони абонентів. Збій у роботі приписують російським спецслужбам.

Додамо, у вівторок, 12 грудня, на мобільного оператора "Київстар" здійснили потужну хакерську атаку. Це вплинуло не лише на відсутність мобільного зв'язку та інтернету, але й на щоденні послуги. Попри це, українці не впадають у паніку й вже встигли вигадати порцію жартів, пов'язаних з цим.

Також ми писали, що на Universal Bank (Monobank) здійснили масовану DDoS-атаку вдень 12 грудня.