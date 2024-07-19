Передача F-16 Украине — Польша ускорит поставки самолетов

Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Польша согласилась ускорить передачу истребителей F-16 для Украины. Вероятно, речь идет о логистических усилиях Польши по поставке Украине самолетов из третьих стран — Нидерландов и Дании.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в X (Twitter) в пятницу, 19 июля.

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Передача F-16.

В четверг, 18 июля, в Великобритании Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском, чтобы обсудить ужесточение обороноспособности Украины. Глава государства заявил, что Польша ускорит передачу истребителей F-16 для Украины.

"Сегодня мы имеем положительное решение польского правительства в вопросе, который позволит Украине как можно быстрее получить истребители F-16. Спасибо премьер-министру Польши за эффективное выполнение наших предварительных договоренностей. Благодарен Польше за решение поддержки Украины", — написал Зеленский.

Скорее всего, речь идет о логистических усилиях Польши по поставке Украине самолетов из третьих стран - Нидерландов и Дании, поскольку сама страна не объявляла о передаче Киеву своих F-16.

Публикация Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский заявлял, что Украина до сих пор не получила ожидаемых истребителей F-16, несмотря на обещания западных партнеров.

Мы писали, что, по словам члена комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия, союзники пообещали Украине больше истребителей F-16 , чем подготовили пилотов. В настоящее время возникает вопрос не бортов, а людей.