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Зеленський анонсував добрі новини щодо F-16 — про що йдеться

19 липня 2024 17:34
Валерія Барановська - редактор
Передача F-16 Україні — Польща прискорить постачання літаків
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Валерія Барановська - редактор

Польща погодилася прискорити передачу винищувачів F-16 для України. Імовірно, йдеться про логістичні зусилля Польщі щодо постачання Україні літаків з третіх країн — Нідерландів і Данії.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у X (Twitter) у п'ятницю, 19 липня.

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Передача F-16 Україні

У четвер, 18 липня, у Великобританії Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, аби обговорити посилення обороноздатності України. Глава держави заявив, що Польща прискорить передачу винищувачів F-16 для України.

"Сьогодні ми маємо позитивне рішення польського уряду в питанні, яке дасть Україні змогу якнайшвидше отримати винищувачі F-16. Дякую прем'єр-міністру Польщі за ефективне виконання наших попередніх домовленостей. Вдячний Польщі за рішення підтримки України", — написав Зеленський.

Скоріш за все, мова йде про логістичні зусилля Польщі щодо постачання Україні літаків з третіх країн — Нідерландів і Данії, оскільки сама країна не оголошувала про передачу Києву своїх F-16.

Зеленський анонсував добрі новини щодо F-16 — про що йдеться - фото 1
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський заявляв, що Україна досі не отримала очікувані винищувачі F-16, попри обіцянки західних партнерів. 

Ми писали, що, за словами члена комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія, союзники пообіцяли Україні більше винищувачів F-16, ніж підготували пілотів. Наразі постає питання не бортів, а людей.

Володимир Зеленський Польща військова допомога Україна літаки війна в Україні війна F-16 Дональд Туск

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