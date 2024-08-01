Зеленский анонсировал заключение соглашения о безопасности с еще одной европейской страной

Зеленский анонсировал новые кадровые решения и соглашения по безопасности с партнерами
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит новые соглашения и договоренности, которые должны быть реализованы в этом августе. Он отметил, что сейчас готовятся кадровые решения на правительственном уровне.
Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении в четверг, 1 августа.
Вечернее обращение Зеленского
Зеленский анонсировал переговоры о договоре безопасности с еще одной европейской страной, которые начнутся уже завтра. Он отметил, что в настоящее время планируется визит мировых лидеров в Украину, что повлияет на содержание наших переговоров и долгосрочную стратегию.
"Чрезвычайно важно, чтобы для нашего государства была обеспечена устойчивость на годы, и это будет гарантией больших наших возможностей сейчас, в этом году, учитывая имеющиеся вызовы и угрозы. Конечно, ключевая задача — обеспечить и Силы обороны, и государственный бюджет, и социальную устойчивость Украины. Я благодарен всем в мире, кто нам помогает", — заявил президент.
Ранее мы сообщали, что Зеленский призвал Китай занять решительную позицию и заставить Россию прекратить войну против Украины. Он подчеркнул, что Китай, как одно из самых влиятельных государств, должен играть активную роль в остановке агрессии, а не быть посредником.
Также президент Зеленский прокомментировал вопрос отказа от украинских территорий как чрезвычайно сложный. Он заявил, что Украина никогда не согласится на потерю своих территорий, поскольку это нарушило бы Конституцию.
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