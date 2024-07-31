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Складне питання відмови України від територій — Зеленський зробив заяву

31 липня 2024 20:24
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Зеленський пояснив, чому Україна ніколи не погодиться на втрату своїх територій
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Президент України Володимир Зеленський прокоментував питання відмови від українських територій, як надзвичайно складне. Він заявив, що Україна ніколи не погодиться на втрату своїх територій, оскільки це порушило б Конституцію.

Про це він розповів у Le Monde у середу, 31 липня.

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Зеленський зазначив, що Україна не буде визволяти всі наші території за допомогою сили й зброї, адже це вимагає великої кількості часу та людських жертв. За його словами, країна може відновити контроль над своїми територіями через дипломатичні засоби.

Глава держави заявив, що якби весь світ поділяв наші погляди, ми вже могли б зупинити Путіна. Він додав, що Росія не зможе захопити всю нашу країну, але вона буде прагнути до цього протягом усього свого існування.

Президент зазначив, що референдум про території має бути ініційований українським народом. Проте це не найкращий варіант для України, оскільки Путін може сприйняти це як свою перемогу.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський затвердив закон, що надає уряду можливість тимчасово призупинити виплати за державним боргом до жовтня, якщо це стане необхідним.

Раніше Зеленський відреагував на збиття 89 "шахедів" над Україною у ніч на 31 липня.

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