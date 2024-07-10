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Зеленский анонсировал увеличение количества F-16 для Украины и новые соглашения о безопасности

10 июля 2024 16:57
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Саммит НАТО в Вашингтоне — Зеленский сообщил о новых соглашениях о безопасности и передаче F-16
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В ближайшее время в Украине ожидается принятие решения об увеличении количества истребителей F-16. Также страна подпишет и два новых соглашения о безопасности, которые будут предусматривать поддержку санкций против России, нашего вступления в ЕС и НАТО и защиты Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в среду, 10 июля.

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Глава государства отметил, что в ближайшее время ожидается принятие решения об увеличении количества истребителей F-16, доступных для Украины. Это станет важным шагом в укреплении обороноспособности страны. Он добавил, что вчера было получено решение о поставках Украине еще пяти комплексов ПВО "Патриот" и десятков других систем противовоздушной обороны.

"Продолжаем работу в Вашингтоне. Сегодня же планируется объявление решения относительно самолетов. Кроме того, будут заключены два новых договора безопасности, которые будут включать поддержку санкций против России, поддержку вступления Украины в ЕС и НАТО, а также меры по защите украинских воинов, населения и восстановления страны" , — заявил Зеленский.

Президент отметил важность этих соглашений и их соответствующее внедрение. Он также сообщил о запланированных встречах с лидерами разных стран, в частности, по меньшей мере десять переговоров. Зеленский выразил благодарность всей команде за активную работу.

"Сегодня будут встречи в Конгрессе США — обе партии, обе палаты. Мы ценим американскую поддержку и будем сегодня говорить о том, как добавить нашему взаимодействию с Америкой еще больше хороших результатов — желательно дальнобойных и дальновидных" , — сказал глава государства.

Напомним, что на открытии саммита НАТО в Вашингтоне Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине пяти новых систем Patriot. Однако Зеленский заявил, что такого количества все равно недостаточно.

Также мы сообщали, что Норвегия приняла решение передать Украине шесть истребителей F-16. Поставки самолетов начнутся в текущем году.

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