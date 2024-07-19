Отставка Зеленского – президент сказал, когда покинет пост

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: P. Peleckio / BNS nuotr.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности своей отставки. Это произойдет не сейчас.

Об этом глава государства рассказал в интервью BBC.

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Украинский лидер отметил, что может передать власть другому человеку, однако подчеркнул, что это произойдет только после того, как будет окончена война с Россией.

Зеленский подчеркнул, что завершение войны является приоритетом для страны.

"Мы должны завершить войну и преодолеть Путина. Это очень важно для наших людей и нашего государства", — сказал он.

Напомним, в этом же интервью глава государства также заявил, что Украина допускает возможность переговоров с Российской Федерацией по дипломатическому урегулированию войны. Также есть возможность закончить "горячую фазу" до конца года, но при одном условии.

Кроме того, Зеленский прокомментировал слишком долгие сроки получения истребителей. За 18 месяцев Украина до сих пор не получила ожидаемые самолеты F-16, несмотря на обещания западных партнеров.