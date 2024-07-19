Відставка Зеленського — президент сказав, коли залишить пост

Зеленський допустив, що може піти у відставку — за яких умов
Президент України Володимир Зеленський заявив про можливість своєї відставки. Це станеться не зараз.
Про це глава держави розповів в інтерв'ю BBC.
За яких умов Зеленський може піти у відставку
Український лідер зазначив, що може передати владу іншій людині, проте підкреслив, що це станеться лише після того, як буде закінчено війну з Росією.
Зеленський підкреслив, що завершення війни є пріоритетом для країни.
"Ми маємо завершити війну і подолати Путіна. Це дуже важливо для наших людей і нашої держави", — сказав він.
Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю глава держави також заявив, що Україна допускає можливість переговорів із Російською Федерацією для дипломатичного врегулювання війни. Також є можливість закінчити "гарячу фазу" до кінця року, але за однієї умови.
Крім того, Зеленський прокоментував занадто довгі терміни отримання винищувачів. За18 місяців Україна досі не отримала очікувані літаки F-16, попри обіцянки західних партнерів.
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