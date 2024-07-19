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Зеленський допустив, що може піти у відставку — за яких умов

19 липня 2024 13:58
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Відставка Зеленського — президент сказав, коли залишить пост
Президент України Володимир Зеленський. Фото: P. Peleckio / BNS nuotr.
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив про можливість своєї відставки. Це станеться не зараз.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю BBC.

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Український лідер зазначив, що може передати владу іншій людині, проте підкреслив, що це станеться лише після того, як буде закінчено війну з Росією.

Зеленський підкреслив, що завершення війни є пріоритетом для країни.

"Ми маємо завершити війну і подолати Путіна. Це дуже важливо для наших людей і нашої держави", — сказав він.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю глава держави також заявив, що Україна допускає можливість переговорів із Російською Федерацією для дипломатичного врегулювання війни. Також є можливість закінчити "гарячу фазу" до кінця року, але за однієї умови.

Крім того, Зеленський прокоментував занадто довгі терміни отримання винищувачів. За18 місяців Україна досі не отримала очікувані літаки F-16, попри обіцянки західних партнерів. 

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