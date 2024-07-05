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Зеленский поручил правительству разработать пакет решений, чтобы обеспечить украинцев электричеством

5 июля 2024 19:51
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Зеленский поручил Кабмину разработать план по решению энергетических вызовов
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время основными задачами являются энергетические вызовы. Он также отметил, что уже поручил правительству разработать пакет решений, чтобы обеспечить украинцев электричеством.

Об этом глава государства сообщил в  Facebook в пьяницу, 5 июля.

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"Сегодня энергетические вызовы — это номер один. Правительство Украины получило четкую задачу, а именно: разработать пакет решений, чтобы наши люди, все украинские общины, украинские компании могли пройти эту ситуацию и обеспечить реальную возможность для себя получить энергию, несмотря на российский террор", — заявил президент.

Зеленский отметил, что Украина активно усиливает противовоздушную оборону. Он отметил, что сегодня заработала новая система ПВО.

"Благодарю наших немецких партнеров! И отдельно получили усиление от США. Уверен, что саммит НАТО также даст нам соответствующие результаты. Вдвое должны усилить нашу ПВО в течение лета", — добавил глава государства.

Напомним, в Украину прибыл третий зенитно-ракетный комплекс Patriot в рамках германской помощи. Его украинский экипаж успешно прошёл подготовку в Германии.

Также Украина договаривается с Израилем и США о передаче вооружений. Киев может получить до восьми израильских комплексов Patriot.

Владимир Зеленский Кабинет министров электроэнергия Украина сфера энергетики электроснабжение президент

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