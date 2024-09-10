Зеленский назвал основные задачи новоназначенного главы МИД

Зеленский назвал один из ключевых приоритетов в этом году для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего Вооруженными силами Александра Сырского и поблагодарил военных, которые несокрушимо держат фронт на Покровском и Кураховском направлениях. Глава государства заявил, что одним из ключевых приоритетов года является организация Второго саммита мира.
Об этом Зеленский сказал во время вечернего видеообращения во вторник, 10 сентября.
Главное из обращения президента
"И мы приближаем шаги партнеров, которые могут помочь сейчас. Главное — это решительность. Решимость украинцев более чем достаточная. Решительность партнеров должна стать значительно дальнейшей. Также работаем и в отношении логистики — своевременной поставки объявленных пакетов поддержки", — говорится в сообщении президента.
Зеленский отметил, что сегодня официально представил нового министра иностранных дел Андрея Сибигу. Основной задачей нового министра является реформирование и адаптация системы украинской дипломатии. Он добавил, что Украине необходимо устанавливать конструктивные отношения и развивать сотрудничество со странами Латинской Америки, Африки и Азии.
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