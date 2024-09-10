Зеленский назвал основные задачи новоназначенного главы МИД

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего Вооруженными силами Александра Сырского и поблагодарил военных, которые несокрушимо держат фронт на Покровском и Кураховском направлениях. Глава государства заявил, что одним из ключевых приоритетов года является организация Второго саммита мира.

Об этом Зеленский сказал во время вечернего видеообращения во вторник, 10 сентября.

Читайте также:

Главное из обращения президента

"И мы приближаем шаги партнеров, которые могут помочь сейчас. Главное — это решительность. Решимость украинцев более чем достаточная. Решительность партнеров должна стать значительно дальнейшей. Также работаем и в отношении логистики — своевременной поставки объявленных пакетов поддержки", — говорится в сообщении президента.

Зеленский отметил, что сегодня официально представил нового министра иностранных дел Андрея Сибигу. Основной задачей нового министра является реформирование и адаптация системы украинской дипломатии. Он добавил, что Украине необходимо устанавливать конструктивные отношения и развивать сотрудничество со странами Латинской Америки, Африки и Азии.