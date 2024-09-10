Зеленський назвав основні завдання новопризначеного голови МЗС

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського та подякував військовим, які незламно тримають фронт на Покровському та Курахівському напрямках. Глава держави заявив, що одним з ключових пріоритетів року є організація Другого саміту миру.

Про це Зеленський сказав під час вечірнього відеозвернення у вівторок, 10 вересня.

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"І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз. Головне — це рішучість. Рішучість українців більш ніж достатня. Рішучість партнерів має стати значно далекобійнішою. Також працюємо і щодо логістики — вчасного постачання оголошених пакетів підтримки", — йдеться в повідомленні президента.

Зеленський зазначив, що сьогодні офіційно представив нового міністра закордонних справ Андрія Сибігу. Основним завданням новопризначеного міністра є реформування та адаптація системи української дипломатії. Він додав, що Україні необхідно встановлювати конструктивні відносини та розвивати співпрацю з країнами Латинської Америки, Африки та Азії.