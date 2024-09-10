Зеленський назвав основні завдання новопризначеного голови МЗС

Зеленський назвав один з ключових пріоритетів цього року для України
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського та подякував військовим, які незламно тримають фронт на Покровському та Курахівському напрямках. Глава держави заявив, що одним з ключових пріоритетів року є організація Другого саміту миру.
Про це Зеленський сказав під час вечірнього відеозвернення у вівторок, 10 вересня.
Головне зі звернення президента
"І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз. Головне — це рішучість. Рішучість українців більш ніж достатня. Рішучість партнерів має стати значно далекобійнішою. Також працюємо і щодо логістики — вчасного постачання оголошених пакетів підтримки", — йдеться в повідомленні президента.
Зеленський зазначив, що сьогодні офіційно представив нового міністра закордонних справ Андрія Сибігу. Основним завданням новопризначеного міністра є реформування та адаптація системи української дипломатії. Він додав, що Україні необхідно встановлювати конструктивні відносини та розвивати співпрацю з країнами Латинської Америки, Африки та Азії.
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