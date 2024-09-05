Зеленский сообщил, в чем заключалась одна из целей Курской операции

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что одна из целей Курской операции заключалась в том, чтобы вынудить Россию оттянуть войска. Сегодня они сосредоточили там около 60 тысяч солдат.

Об этом глава государства сообщил в интервью NBC News в четверг, 5 сентября.

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Президент подчеркнул, что Украина не увеличивала военные силы для операции ні Курщине, поскольку это не было необходимо. Главной целью этой операции было заставить Россию сконцентрировать свои войска на собственной территории.

"Одна из целей Курской операции — оттянуть российские войска на их территорию. Сейчас я уже могу это коммуницировать. Потому что они стянули туда около 60 тысяч (военных — Ред.). Они забрали войска из тех мест, где нам угрожали сложности, потому что у нас не было обещанных пакетов оружия", — подчеркнул Зеленский.