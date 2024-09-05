Операція на Курщині — Зеленський оцінив ефективність дій ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот із відео

Метою операції на Курщині було відтягнути російські війська на їхню територію. Співвідношення снарядів змінилося з 1:12 на користь Росії до 1:3, оскільки РФ відтягнула близько 60 тисяч військових.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для NBC News у четвер, 5 вересня.

Читайте також:

Зеленський про операцію на Курщині

Глава держави зазначив, що для операції на Курщині Україна не збільшувала кількість військових, оскільки в цьому не було необхідності. Основною метою цієї операції було змусити Росію стягнути свої війська на власну територію.

"Зараз я вже можу про це казати, бо вони стягнули там близько 60 тисяч військових. Це відтягнуло їх від деяких ділянок, де нам загрожували складнощі через нестачу зброї", — пояснив Зеленський.

За його словами, Україні вдалося відтягнути російські війська від Запорізької та Херсонської області, проте на Покровську ситуація залишається складною.

Президент додав, що до початку операції співвідношення снарядів було 1:12 на користь Росії, але після переміщення російських сил ситуація покращилася до 1:3.

"Чи збільшилась кількість нашої зброї? Ні. Чи зменшилась кількість їхньої? Так. Це результат того, що Росія перекинула свої сили", — підсумував Зеленський.