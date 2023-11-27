Зеленский обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии события на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Они обсудили недавние события на Ближнем Востоке.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Стороны также поговорили об укреплении украино-саудовских связей и имплементации Украинской формулы мира.

"Обсудили недавние события на Ближнем Востоке. Также говорили об укреплении украинско-саудовских связей и имплементации Украинской Формулы Мира", — рассказал Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал фотографии подразделений страны, занимающихся противовоздушной обороной. Он выразил благодарность военным, которые день и ночь находятся на боевом посту, обеспечивая защиту воздушного пространства над страной.

Также мы писали, что Владимир Зеленский провел встречу со спикерами и представителями парламентов иностранных государств. Речь идет о Бельгии, Ирландии, Финляндии, Чехии, Польше и Эстонии.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Швейцарии Аленом Берсе. Иностранный лидер прибыл с визитом в Киев 25 ноября.