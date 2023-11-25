Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Зеленський провів зустріч зі спікерами парламентів шести іноземних держав arrow

Зеленський провів зустріч зі спікерами парламентів шести іноземних держав

25 листопада 2023 16:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський провів зустріч зі спікерами парламентів шести іноземних держав
Зустріч Президента України Володимира Зеленського зі спікерами парламентів іноземних країн. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленського провів зустріч зі спікерами та представниками парламентів іноземних держав. Йдеться про Бельгію, Ірландію, Фінляндію, Чехію, Польщу та Естонію.

Про це Президент повідомив у Telegram.

Читайте також:

Зустріч Зеленського зі спікерами іноземних парламентів

"Для нас велика честь — розділити з ними цей особливий історичний день", — наголосив Зеленський.

Він розповів, що під час зустрічі зі спікерами він детально обговорив можливі шляхи посилення міжнародної підтримки України.

Також однією з тем зустрічі стала ефективність започаткованої Україною гуманітарної ініціативи "Зерно з України".

"Дякую за підтримку цієї програми та участь у її другому саміті", — додав український лідер.

null
Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Швейцарії Аленом Берсе. Іноземний лідер прибув з візитом до Києва сьогодні, 25 листопада.

Крім того, вчора, 24 листопада, Президент України Володимир Зеленський провів робочу зустріч із чинним президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу - 80x80

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

10:57 Зірка Дизель Шоу тепер не одна — Вікторія Булітко презентувала романтичний дует

06:40 Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг чорних металів у кінці листопада

04:33 Хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації — закон

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

Актуальне по темі