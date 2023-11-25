Зеленський провів зустріч зі спікерами парламентів шести іноземних держав

Зустріч Президента України Володимира Зеленського зі спікерами парламентів іноземних країн. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленського провів зустріч зі спікерами та представниками парламентів іноземних держав. Йдеться про Бельгію, Ірландію, Фінляндію, Чехію, Польщу та Естонію.

Про це Президент повідомив у Telegram.

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Зустріч Зеленського зі спікерами іноземних парламентів

"Для нас велика честь — розділити з ними цей особливий історичний день", — наголосив Зеленський.

Він розповів, що під час зустрічі зі спікерами він детально обговорив можливі шляхи посилення міжнародної підтримки України.

Також однією з тем зустрічі стала ефективність започаткованої Україною гуманітарної ініціативи "Зерно з України".

"Дякую за підтримку цієї програми та участь у її другому саміті", — додав український лідер.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Швейцарії Аленом Берсе. Іноземний лідер прибув з візитом до Києва сьогодні, 25 листопада.

Крім того, вчора, 24 листопада, Президент України Володимир Зеленський провів робочу зустріч із чинним президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.