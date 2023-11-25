Зеленський провів зустріч зі спікерами парламентів шести іноземних держав
Президент України Володимир Зеленського провів зустріч зі спікерами та представниками парламентів іноземних держав. Йдеться про Бельгію, Ірландію, Фінляндію, Чехію, Польщу та Естонію.
Про це Президент повідомив у Telegram.
Зустріч Зеленського зі спікерами іноземних парламентів
"Для нас велика честь — розділити з ними цей особливий історичний день", — наголосив Зеленський.
Він розповів, що під час зустрічі зі спікерами він детально обговорив можливі шляхи посилення міжнародної підтримки України.
Також однією з тем зустрічі стала ефективність започаткованої Україною гуманітарної ініціативи "Зерно з України".
"Дякую за підтримку цієї програми та участь у її другому саміті", — додав український лідер.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Швейцарії Аленом Берсе. Іноземний лідер прибув з візитом до Києва сьогодні, 25 листопада.
Крім того, вчора, 24 листопада, Президент України Володимир Зеленський провів робочу зустріч із чинним президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.
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