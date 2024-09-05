Операция в Курской области — Зеленский оценил эффективность действий ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Целью операции на Курщине было оттянуть русские войска на их территорию. Соотношение снарядов изменилось с 1:12 в пользу России до 1:3, поскольку РФ оттянула около 60 тысяч военных.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News в четверг, 5 сентября.

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Глава государства отметил, что для операции в Курской области Украина не увеличивала количество военных, поскольку в этом не было необходимости. Основной целью этой операции было заставить Россию стянуть свои войска на собственную территорию.

"Сейчас я уже могу об этом говорить, потому что они стянули там около 60 тысяч военных. Это отвлекло их от некоторых участков, где нам угрожали сложности из-за нехватки оружия", — пояснил Зеленский.

По его словам, Украине удалось оттянуть русские войска от Запорожской и Херсонской области, однако в Покровске ситуация остается сложной.

Президент добавил, что к началу операции соотношение снарядов было 1:12 в пользу России, но после перемещения российских сил ситуация улучшилась до 1:3.

"Увеличилось ли количество нашего оружия? Нет. Уменьшилось ли количество их? Да. Это результат того, что Россия перебросила свои силы", — подытожил Зеленский.