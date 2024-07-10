Помощь Украине — Зеленский подписал соглашение о безопасности с Люксембургом

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден. Фото: Офис Президента

В Вашингтоне Президент Украины Владимир Зеленский подписал двустороннее соглашение о безопасности с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом. Люксембург пообещал продолжить оказывать военную поддержку Украине во всех сферах.

Информацию по соглашению обнародовала пресс-служба Офиса Президента в среду, 10 июля.

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Подписание соглашения о безопасности между Украиной и Люксембургом

В среду, 10 июля, в Вашингтоне было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Великим Герцогством Люксембург. Соглашение сосредоточено на политическом и ценностном взаимодействии между странами, включая поддержку санкций против России, интеграцию Украины в ЕС и НАТО, а также защиту и восстановление культурного наследия Украины.

Подписание соглашения о безопасности между Украиной и Люксембургом. Фото: Офис Президента

"Люксембург продолжит оказывать военную поддержку Украине во всех соответствующих сферах, включая сухопутную, воздушную и киберэлектромагнитную сферы, в тесной координации и сотрудничестве с соответствующими международными партнерами и учреждениями", — говорится в соглашении.

Известно, что Люксембург выделил 80 млн евро на военную поддержку Украины на 2024 год и обещал продолжать оказывать помощь в течение срока действия соглашения при одобрении парламентом.

Страна также взяла на себя ведущую роль в коалиции способностей IT вместе с Эстонией и Украиной и вносит вклад в коалицию "Состоятельность Воздушных сил" и "Артиллерия класса земля-земля".

"Все коалиции способностей призваны обеспечить Украину средствами для сдерживания российской агрессии и повысить оперативную совместимость сил Украины и НАТО", — отмечается в подписанном соглашении.

Кроме того, Люксембург будет предоставлять средства для разведки и наблюдения (ISR), в частности в космической сфере, а также киберэлектромагнитные возможности. Страна будет продолжать поддерживать укрепление информационно-технологической инфраструктуры и возможностей сил безопасности и обороны Украины.

Люксембург продолжит оказывать долгосрочную поддержку в оснащении и обучении Сил безопасности и обороны Украины, включая программы подготовки инструкторов и повышение возможностей в киберсфере. Страна также будет поддерживать учебные заведения, такие как Cyber Range, для подготовки украинских специалистов и продолжит принимать перемещенных лиц из Украины в соответствии с Европейской директивой о временной защите, пока это будет необходимо.

Мы писали, что в ближайшее время в Украине можно ожидать принятия решения об увеличении количества истребителей F-16. Также страна подпишет и два новых соглашения о безопасности, которые будут предусматривать поддержку санкций против России, нашего вступления в ЕС и НАТО и защиты Украины.

Напомним, что в Варшаве было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Польшей. Документ впервые из уже подписанных двусторонних сделок безопасности предусматривает возможность перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве нашей страны, выпущенных в направлении Польши.