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Зеленський підписав безпекову угоду з Люксембургом — які гарантії нададуть

10 липня 2024 18:04
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Допомога Україні — Зеленський підписав безпекову угоду з Люксембургом
Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден. Фото: Офіс Президента
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

У Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський підписав двосторонню безпекову угоду із прем’єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом. Люксембург пообіцяв продовжити надавати військову підтримку Україні в усіх відповідних сферах.

Інформацію щодо угоди оприлюднила пресслужба Офісу Президента у середу, 10 липня.

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Підписання безпекової угоди між Україною та Люксембургом

У середу, 10 липня, у Вашингтоні було підписано угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною і Великим Герцогством Люксембург. Угода зосереджена на політичній та ціннісній взаємодії між країнами, зокрема підтримці санкцій проти Росії, інтеграції України в ЄС та НАТО, а також захисту і відновленню культурної спадщини України.

Безпекова угода з Люксембургом
Підписання безпекової угоди між Україною та Люксембургом. Фото: Офіс Президента

"Люксембург продовжить надавати військову підтримку Україні в усіх відповідних сферах, включно із сухопутною, повітряною та кіберелектромагнітною сферами, у тісній координації та співпраці з відповідними міжнародними партнерами та установами", — йдеться в угоді.

Відомо, що Люксембург виділив 80 млн євро на військову підтримку України на 2024 рік і обіцяв продовжувати надавати допомогу протягом строку дії угоди за умови схвалення парламентом.

Країна також взяла на себе провідну роль у коаліції спроможностей IT разом з Естонією та Україною і робить внесок у коаліції "Спроможність Повітряних сил" і "Артилерія класу земля-земля".

"Усі коаліції спроможностей покликані забезпечити Україну засобами для стримування російської агресії та підвищити оперативну сумісність сил України та НАТО", — зазначається в підписаній угоді.

Крім цього, Люксембург надаватиме засоби для розвідки та спостереження (ISR), зокрема в космічній сфері, а також кіберелектромагнітні спроможності. Країна продовжуватиме підтримувати зміцнення інформаційно-технологічної інфраструктури та спроможностей Сил безпеки й оборони України.

Люксембург продовжить надавати довгострокову підтримку в оснащенні та навчанні Сил безпеки й оборони України, включно з програмами підготовки інструкторів і підвищенням спроможностей у кіберсфері. Країна також підтримуватиме навчальні заклади, такі як Cyber Range, для підготовки українських фахівців та продовжить приймати переміщених осіб з України відповідно до Європейської директиви про тимчасовий захист допоки це буде необхідно.

Ми писали, що найближчим часом в Україні очікується ухвалення рішення про збільшення кількості винищувачів F-16. Також країна підпише і дві нові безпекові угоди, які передбачатимуть підтримку санкцій проти Росії,  нашого вступу в ЄС і НАТО та захисту України.

Нагадаємо, що у  Варшаві було підписано угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею. Документ уперше з-поміж уже підписаних двосторонніх безпекових угод передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі нашої країни, випущених у напрямку Польщі.

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