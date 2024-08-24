Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В субботу, 24 августа, Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МКС) и поправок к нему. Это позволит еще более эффективно наказывать россиян за их преступления против Украины.

Об этом говорится в тексте закона на сайте Верховной Рады.

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Документ был направлен на подпись Зеленскому 23 августа.

После вступления закона в силу Украина сможет эффективнее наказывать россиян за их преступления, а пострадавшие украинцы смогут получить доступ к компенсациям от Целевого фонда МКС.

Также его ратификация Римского статута является одним из главных требований вступления в Европейский союз.

Теперь Украина будет иметь влияние и свои права в Международном уголовном суде. Сможет участвовать в выборах судей и выдвигать свою кандидатуру.

Чем занимается Международный уголовный суд

Международный уголовный суд — это международный трибунал, созданный в 1998 году для расследования и преследования лиц, обвиненных в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Это первый трибунал, действующий на постоянной основе. Суд начал работу с июля 2002 г. после того, как 60 стран ратифицировали Римский статут.

Отметим, что некоторые нардепы предупреждают и об опасности для вступления в ЕС после ратификации Римского статута. К примеру, Оранжевая революция и Евромайдан могут помешать евроинтеграции.