Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута
В субботу, 24 августа, Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МКС) и поправок к нему. Это позволит еще более эффективно наказывать россиян за их преступления против Украины.
Об этом говорится в тексте закона на сайте Верховной Рады.
Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута
Документ был направлен на подпись Зеленскому 23 августа.
После вступления закона в силу Украина сможет эффективнее наказывать россиян за их преступления, а пострадавшие украинцы смогут получить доступ к компенсациям от Целевого фонда МКС.
Также его ратификация Римского статута является одним из главных требований вступления в Европейский союз.
Теперь Украина будет иметь влияние и свои права в Международном уголовном суде. Сможет участвовать в выборах судей и выдвигать свою кандидатуру.
Чем занимается Международный уголовный суд
Международный уголовный суд — это международный трибунал, созданный в 1998 году для расследования и преследования лиц, обвиненных в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Это первый трибунал, действующий на постоянной основе. Суд начал работу с июля 2002 г. после того, как 60 стран ратифицировали Римский статут.
Отметим, что некоторые нардепы предупреждают и об опасности для вступления в ЕС после ратификации Римского статута. К примеру, Оранжевая революция и Евромайдан могут помешать евроинтеграции.
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