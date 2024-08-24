Запрет УПЦ МП в Украине — Зеленский подписал закон

Владимир Зеленский подписывает закон. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский официально подписал указ о запрещении деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата. Документ также запрещает деятельность каких-либо религиозных учреждений, связанных с Русской православной церковью.

Об этом говорится в тексте закона на сайте Верховной Рады.

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Скриншот документа с оф.сайта Верховной Рады

Документ был направлен на Банковую в пятницу, 23 августа. Подпись закона означает, что после вступления в силу украинские церкви и религиозные организации, подозреваемые в сотрудничестве с РПЦ, будут полтора года (девять месяцев) на разрыв связей.

Запрет УПЦ МП в Украине — что известно

Напомним, в пятницу, 20 августа, Верховная Рада приняла законопроект о запрете русской церкви в Украине, одобривших 265 депутатов. До этого решение поддержал Украинская церковная рада после встречи с Владимиром Зеленским, а сам глава государства обсудил это с вселенским патриархом Варфоломеем.

Сразу на это решение отреагировали в УПЦ МП: по словам митрополита Климента, закон противоречит Конституции Украины и будет дискриминировать верующих.