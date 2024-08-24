Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У суботу, 24 серпня, Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС) та поправок до нього. Це дозволить ще ефективніше карати росіян за їх злочини проти України.

Про це йдеться у тексті закону на сайті Верховної Ради.

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Зеленський підписав закон про ратифікацію Римського статуту

Документ направили на підпис Зеленському 23 серпня.

Після того, як закон набере чинності, Україна матиме змогу ефективніше карати росіян за їх злочини, а постраждалі українці зможуть отримати доступ до компенсацій від Цільового фонду МКС.

Також його ратифікація Римського статуту є однією з головних вимог для вступу в Європейський союз.

Тепер Україна матиме вплив та свої права в Міжнародному кримінальному суді. Зможе брати участь у виборах суддів та висувати свою кандидатуру.

Зеленський підписав Закон 24 серпня

Чим займається Міжнародний кримінальний суд

Міжнародний кримінальний суд — це міжнародний трибунал, який створили у 1998 році для розслідування та переслідування осіб, що звинувачені у геноциді, військових злочинах та злочинах проти людяності. Це перший трибунал, який діє на постійній основі. Суд почав роботу з липня 2002 року після того, як 60 країн ратифікували Римський статут.

Зазначимо, що дехто з нардепів попереджає і про небезпеку щодо вступу в ЄС після ратифікації Римського статуту. До прикладу, Помаранчева революція та Євромайдан можуть зашкодити євроінтеграції.