Зеленский подписал ряд законов о военнослужащих

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

В День Независимости Украины Президент Украины Владимир Зеленский подписал пять законов. В частности, и закон, касающийся статуса военных, участвующих в операции на территории России.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram в субботу, 24 августа.

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По данным Железняка, Зеленский сегодня подписал ряд законов, в частности, был подписан закон №11483, регулирующий статус военных, участвующих в операции на территории России.

"Закон касается соцзащиты военных, участвующих в боевых действиях (участвующих в операции. — Ред.) в частности в Курской области", — отметил нардеп.

Кроме того, были подписаны законы №8371 о запрете московской церкви и №9538 усовершенствования порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.

Также глава государства подписал закон №9585, согласно которому закрепляется возможность реализации прав иностранцев и лиц без гражданства, защищающих территориальную целостность Украины, и членов их семей на получение вида на временное проживание, разрешений на иммиграцию или приобретение гражданства Украины.

Как сообщил Железняк, один из подписанных сегодня Президентом законов исключает исчисление сроков досудебного расследования по уголовным производствам по военным преступлениям и преступлениям геноцида.