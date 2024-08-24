Зеленський підписав низку законів про військовослужбовців

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

У День Незалежності України Президент України Володимир Зеленський підписав п'ять законів. Зокрема, і закон, що стосується статусу військових, які беруть участь в операції на території Росії.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram у суботу, 24 серпня.

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За даними Железняка, Зеленський сьогодні підписав низку законів, зокрема, було підписано закон №11483, який урегульовує статус військових, які беруть участь в операції на території Росії.

"Закон стосується соцзахисту військових, які беруть участь в бойових діях (які беруть участь в операції. — Ред.), зокрема у Курській області", — зазначив нардеп.

Крім того, були підписані закони №8371 про заборону московської церкви та №9538 вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.

Також глава держави підписав закон №9585 згідно із яким закріплюється можливість реалізації прав іноземців та осіб без громадянства, які захищають територіальну цілісність України, та членів їх сімей на отримання посвідок на тимчасове проживання, дозволів на імміграцію або набуття громадянства України.

Як повідомив Железняк, один із підписаних сьогодні Президентом законів виключає обчислення строків досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо воєнних злочинів та злочинів геноциду.