Президент Украины Владимир Зеленский и представитель Вселенского Патриархата. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями Вселенского Патриархата. Он поблагодарил их за молитвы ради страны и украинцев.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в среду, 28 августа.

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Встреча Зеленского с представителями Вселенского Патриархата

"Делаем все возможное для преодоления вызовов, вставших перед Церковью в Украине", — подчеркнул глава государства.

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского с представителями Вселенского Патриархата. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский добавил, что для страны очень важно, чтобы в этом направлении действительно была стабильность и мир.

Представители Вселенского Патриархата. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official