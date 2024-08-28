Зеленский поблагодарил представителей Вселенского Патриархата за молитвы ради Украины
28 августа 2024 17:13
Президент Украины Владимир Зеленский и представитель Вселенского Патриархата. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями Вселенского Патриархата. Он поблагодарил их за молитвы ради страны и украинцев.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в среду, 28 августа.
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"Делаем все возможное для преодоления вызовов, вставших перед Церковью в Украине", — подчеркнул глава государства.
Зеленский добавил, что для страны очень важно, чтобы в этом направлении действительно была стабильность и мир.
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