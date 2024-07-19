Окончание войны в Украине — Зеленский рассказал, когда это может произойти

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Украина допускает возможность переговоров с Российской Федерацией для дипломатического урегулирования войны. Также есть возможность окончить "горячую фазу" до конца года, но при одном условии.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью BBC.

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Президент отметил, что не всегда территории отвоевывают силой, помочь может также сила дипломатии.

"Это не значит, что все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь", — сказал он.

По мнению Зеленского, мир должен оказывать давление на Россию, чтобы убедить ее сесть за стол переговоров и рассмотреть возможность прекращения войны.

Глава государства подчеркнул, что более слабая Россия на поле боя поставит Украину в более сильную позицию на переговорах.

Украинский лидер подчеркнул, что если западные партнеры останутся сильными, то "горячую фазу" войны можно закончить до конца 2024 года.

Ранее президент выступил на IV саммите Европейского политического сообщества в Великобритании. Зеленский акцентировал внимание на необходимости уничтожения российских военных аэродромов, с которых взлетают самолеты с бомбами против украинских городов. А также отметил, что чем меньше у Украины будет ограничений на использование действенного оружия, тем активнее Россия будет стремиться к миру.

Отметим, что представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что США не позволяют Украине наносить удары американским оружием вглубь территории России. По его словам, это может привести к распространению конфликта за пределы Украины.