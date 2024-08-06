В Украине увеличится количество ракет собственного производства — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

На заседании Ставки 6 августа обсудили ситуацию на фронте, в частности, на Покровском, Торецком и Харьковском направлениях. Также было принято решение о дополнительном финансировании ракетной программы для увеличения собственного производства ракет.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 6 августа.

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Ключевые моменты Ставки

Зеленский заявил, что вопрос номер один, который был рассмотрен во время Ставки — ситуация на фронте. По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский докладывал по видеосвязи, держа ситуацию под личным контролем.

"Особенно подробно — Покровское, Торецкое и Харьковское направления. Главком Александр Сырский докладывал по видеосвязи: он сейчас на месте и держит ситуацию под личным контролем", — отметил глава государства.

Он сообщил, что были также представлены отдельные доклады разведок ГУР и СВР по прогнозам развития ситуации на фронте и ближайших целей российских войск.

Также во время Ставки обсуждалась необходимость сил обороны в дронах и ракетах до конца года и динамика их производства.

"Решением Ставки направили дополнительное финансирование на нашу ракетную программу. Ракет собственного производства будет больше", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что министр обороны Рустем Умеров также доложил о насыщении оружием и техникой дополнительных бригад и активном сотрудничестве с партнерами для достижения этих целей.