В Україні збільшиться кількість ракет власного виробництва — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

На засіданні Ставки 6 серпня обговорили ситуацію на фронті, зокрема на Покровському, Торецькому та Харківському напрямках. Також було ухвалено рішення про додаткове фінансування ракетної програми для збільшення власного виробництва ракет.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 6 серпня.

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Ключові моменти Ставки

Зеленський заявив, що питання номер один, яке розглянули під час Ставки — ситуація на фронті. За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповідав по відеозв'язку, тримаючи ситуацію під особистим контролем.

"Особливо детально — Покровський, Торецький і Харківський напрямки. Головком Олександр Сирський доповідав по відеозв’язку: він зараз на місці й тримає ситуацію під особистим контролем", — зазначив глава держави.

Він повідомив, що були також представлені окремі доповіді розвідок ГУР і СЗР щодо прогнозів розвитку ситуації на фронті та найближчих цілей російських військ.

Також під час Ставки обговорювалася потреба Сил оборони в дронах і ракетах до кінця року та динаміка їх виробництва.

"Рішенням Ставки спрямували додаткове фінансування на нашу ракетну програму. Ракет власного виробництва буде більше", — наголосив Зеленський.

Він додав, що міністр оборони Рустем Умєров також доповів про насичення зброєю та технікою додаткових бригад і активну співпрацю з партнерами для досягнення цих цілей.