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Зеленский сообщил о расследовании убийства Фарион и возможных мотивах

20 июля 2024 13:22
Валерия Барановская - редактор
Убийство Ирины Фарион — Зеленский прокомментировал детали расследования
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Валерия Барановская - редактор

Расследование убийства Ирины Фарион продолжается, привлечены все необходимые силы полиции и Службы безопасности Украины. Рассматриваются все возможные версии, включая версию, ведущую к России.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 20 июля.

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Зеленский отметил, что расследование убийства языковеда Ирины Фарион продолжается активно. Уже с утра министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о ходе следствия.

По словам главы государства, прорабатываются все доступные камеры наблюдения, ведется опрос свидетелей и обследование территории нескольких районов. Все возможные версии рассматриваются, включая версию, ведущую к России.

"Задействованы все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ для поиска преступника. Министр внутренних дел, заместители Генерального прокурора и руководители Национальной полиции Украины и СБУ находятся на месте, во Львове", — подчеркнул президент.

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Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, правоохранители переквалифицировали дело языковеда и экснардепа Ирины Фарион с нападения на умышленное убийство.

Следствие рассматривает несколько версий, которые могут быть причинами покушения на Ирину Фарион, которая погибла 19 июля во Львове. У полиции есть данные, что убийца следил за домом языковеда.

Также ранее мы писали об основном жизненном и медийном пути Ирины Фарион.

Владимир Зеленский СБУ убийство Львов полиция Украина покушение расследование Россия Ирина Фарион

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