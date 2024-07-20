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Ексзаступник генпрокурора припустив, хто може стояти за вбивством Ірини Фаріон

20 липня 2024 13:01
Валерія Барановська - редактор
Вбивство Ірини Фаріон — екcзаступник генпрокурора заявив про вигоду для російських спецслужб
Екснардепка і мовознавиця Ірина Фаріон. Фото: Telegram, Андрій Садовий
Валерія Барановська - редактор

Вбивство Ірини Фаріон може бути вигідне російським спецслужбам, оскільки це може дестабілізувати ситуацію всередині країни. МВС та спецслужби активно працюють над розшуком підозрюваного у злочині.

Про це повідомив колишній головний військовий прокурор України, юрист Віктор Чумак в ефірі Еспресо у суботу, 20 липня.

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Вбивство Ірини Фаріон може бути вигідне російським спецслужбам

У п'ятницю, 19 липня, у громадську діячку Ірину Фаріон вистрілили біля її будинку у Львові. Мовознавиця померла у лікарні.

На думку Чумака, вбивство жінки вигідне російським спецслужбам і виглядає непросто.

"Коли починаєш розслідування вбивства, то відразу шукаєш мотиви й того, кому це вигідно. Вбивство пані Ірини Фаріон виглядає не дуже простим. Оскільки, як на мене, це вбивство дуже вигідне російським спецслужбам. Для того, щоб розхитати ситуацію всередині країни та додати демотивацію серед суспільства", — зазначив ексзаступник генпрокурора.

Він додав, що злочин могли вчинити і з власних мотивів. Адже пані Ірина викладала в університеті й мала безкомпромісну позицію щодо історії України та мови. За словами політика, МВС та спецслужби мають оперативно розшукати вбивцю Ірини Фаріон.

"Я не відкидаю й варіанту про те, що її вистежував якийсь одинак. Точно так само, як було із замахом на Трампа. Версій може безліч. Зараз є вже відео та фото ймовірного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Далі це справа техніки й спритності наших спецслужб та МВС, щоб розшукати вбивцю", — зауважив Чумак.

Нагадаємо, у Львові триває спеціальна операція з пошуку нападника, який напередодні застрелив відому громадську діячку Ірину Фаріон. Поліція проводить експертизи та має кілька версій щодо мотиву розстрілу.

Ми писали, що на замах на Ірину Фаріон відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він наголошував на тому, що всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ задіяні, щоб встановити обставини цього злочину.

МВС вбивство Україна замах львів юрист Ірина Фаріон

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