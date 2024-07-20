Вбивство Ірини Фаріон — Зеленський прокоментував деталі розслідування

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Розслідування вбивства Ірини Фаріон активно триває, залучені всі необхідні сили поліції та Служби безпеки України. Розглядаються всі можливі версії, включаючи версію, що веде до Росії.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у суботу, 20 липня.

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Зеленський зазначив, що розслідування вбивства мовознавиці Ірини Фаріон триває активно. Вже зранку міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про хід слідства.

За словами глави держави, опрацьовуються всі доступні камери спостереження, триває опитування свідків та обстеження території кількох районів. Всі можливі версії розглядаються, включаючи версію, що веде до Росії.

"Задіяні всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ для пошуку злочинця. Міністр внутрішніх справ, заступники Генерального прокурора та керівники Національної поліції України й СБУ перебувають на місці, у Львові", — наголосив президент.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, правоохоронці перекваліфікували справу мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон із нападу на навмисне вбивство.

Наразі слідство розглядає декілька версій, що можуть бути причинами замаху на Ірину Фаріон, яка загинула 19 липня у Львові. У поліції є дані, що вбивця стежив за будинком мовознавиці.

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