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Зеленський повідомив про розслідування вбивства Фаріон та можливі мотиви

20 липня 2024 13:22
Валерія Барановська - редактор
Вбивство Ірини Фаріон — Зеленський прокоментував деталі розслідування
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Валерія Барановська - редактор

Розслідування вбивства Ірини Фаріон активно триває, залучені всі необхідні сили поліції та Служби безпеки України. Розглядаються всі можливі версії, включаючи версію, що веде до Росії.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у суботу, 20 липня.

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Зеленський зазначив, що розслідування вбивства мовознавиці Ірини Фаріон триває активно. Вже зранку міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про хід слідства.

За словами глави держави, опрацьовуються всі доступні камери спостереження, триває опитування свідків та обстеження території кількох районів. Всі можливі версії розглядаються, включаючи версію, що веде до Росії.

"Задіяні всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ для пошуку злочинця. Міністр внутрішніх справ, заступники Генерального прокурора та керівники Національної поліції України й СБУ перебувають на місці, у Львові", — наголосив президент.

Зеленський повідомив про розслідування вбивства Ірини Фаріон та можливі мотиви - фото 1
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, правоохоронці перекваліфікували справу мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон із нападу на навмисне вбивство.

Наразі слідство розглядає декілька версій, що можуть бути причинами замаху на Ірину Фаріон, яка загинула 19 липня у Львові. У поліції є дані, що вбивця стежив за будинком мовознавиці.  

Також раніше ми писали про основний життєвий та медійний шлях Ірини Фаріон. 

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