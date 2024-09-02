Операция на Курщине — сколько россиян было взято в плен

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Украинские военные взяли в плен более 600 россиян на Курщине. Благодаря этому, обменный фонд значительно пополнился.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Нидерландии Диком Схоофом в понедельник, 2 сентября.

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Зеленский заявил, что украинские военные взяли в плен более 600 россиян на Курщине.

Глава государства подчеркнул, что с начала операции на Курщине обменный фонд между Украиной и РФ значительно пополнился.

"Обменный фонд пополняется и обмены пошли. Не просто так есть обмены, потому что у нас есть кого обменивать на наших девушек и ребят, которые находятся в плену", — отметил Президент.

Напомним, в субботу, 24 августа, состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. В тот день в Украину вернулось 115 военнослужащих.

Это воины Национальной гвардии, Вооруженных сил, Военно-морских сил и Государственной пограничной службы. Среди них также много защитников Мариуполя.