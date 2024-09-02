Операція на Курщині — скільки росіян було взято в полон

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Українські військові взяли в полон понад 600 росіян на Курщині. Завдяки цьому обмінний фонд значно поповнився.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландії Діком Схоофом у понеділок, 2 вересня.

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Зеленський заявив, що українські військові взяли в полон більше 600 росіян на Курщині.

Глава держави підкреслив, що з початку операції на Курщині обмінний фонд між Україною та РФ значно поповнився.

"Обмінний фонд поповнюється і обміни пішли. Не просто так є обміни, бо в нас є кого обмінювати на наших дівчат і хлопців, які знаходяться в полоні", — зазначив Президент.

Нагадаємо, у суботу, 24 серпня, відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Того дня до України повернулося 115 військовослужбовців.

Це воїни Національної гвардії, Збройних сил, Військово-морських сил та Державної прикордонної служби. Серед них також багато оборонців Маріуполя.