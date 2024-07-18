Безопасное соглашение между Украиной и Чехией

Зеленский сообщил о содержании договора о безопасности между Украиной и Чехией
Во время визита в Великобританию Президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение о безопасности с Премьер-министром Чехии Петром Фиалой. Теперь два государства усилили сотрудничество в военно-технической сфере.
Об этом Зеленский сообщил в четверг, 18 июля.
Безопасное соглашение с Чехией
В ходе саммита Европейского политического сообщества Зеленский подписал с Петром Фиалой соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку между Украиной и Чехией.
"Украина и Чехия будут усиленно сотрудничать в военно-технической сфере. Это касается боеприпасов малого и большого калибров, возможности производства стрелкового оружия и легких вооружений, БпЛА, РЭБ и тяжелой техники", — отметил Зеленский.
Также согласно соглашению будет продолжена ежегодная подготовка украинских воинов. Кроме того, Чехия будет поддерживать Днепр и Днепропетровскую область для восстановления, восстановления и развития региона.
"Благодарю Чехию за помощь в защите свободы и жизни украинцев!", — добавил президент.
Ранее мы увидели, что Зеленский и премьер-министр Словении Роберт Голоб подписали Соглашение о сотрудничестве в области безопасности и долгосрочную поддержку между двумя государствами. Церемония подписания состоялась в британском Вудстоке.
Также Зеленский продолжает находиться с официальным визитом в Великобритании. На полях саммита Европейского политического сообщества глава государства провел встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
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