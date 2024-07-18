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Зеленський повідомив про зміст безпекової угоди між Україною та Чехією

18 липня 2024 19:48
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Безпекова угода між Україною і Чехією
Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. Фото: скриншот Офісу Президента
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Під час візиту до Великої Британії Президент України Володимир Зеленський підписав безпекову угоду з Прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою. Тепер дві держави посилили співпрацю у військово-технічній сфері.

Про це Зеленський повідомив у четвер, 18 липня.

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Під час саміту Європейської політичної спільноти Зеленський підписав з Петром Фіалою угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Чехією. 

"Україна та Чехія посилено співпрацюватимуть у військово-технічній сфері. Це стосується боєприпасів малого й великого калібрів, можливості виробництва стрілецької зброї та легких озброєнь, БпЛА, РЕБ та важкої техніки", — зазначив Зеленський.

Також згідно з угодою буде продовжена щорічна підготовка українських воїнів. Окрім того, Чехія підтримуватиме Дніпро та Дніпропетровську область задля відновлення, відбудови та розвитку регіону. 

"Дякую Чехії за допомогу в захисті свободи та життя українців!" — додав президент.

Раніше ми побачили, що Зеленський та прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між двома державами. Церемонія підписання відбулася у британському Вудстоку.

Також Зеленський продовжує перебувати з офіційним візитом у Великій Британії. На полях саміту Європейської політичної спільноти глава держави провів зустріч з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Володимир Зеленський Чехія Україна Велика Британія безпека угода

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