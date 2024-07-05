В Украине 5 июля приступили к работе 248 новых судей

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 5 июля, представил новых судей, которые приступят к работе уже сегодня. Фемиду в Украине теперь будут представлять еще 248 новых лиц.

Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера в Telegram.

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Зеленский заметил, что сейчас такое время, когда каждый на своем месте в стране должен работать так, чтобы быть основой для нее. Каждый гражданин должен делать все возможное, чтобы укреплять государственные институции и помогать защите украинцев и всего государства.

"От каждого зависят успех Украины и единство в нашем обществе, от судей — особенно. С сегодняшнего дня начинают работать 248 новых судей Украины", — отметил он.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, вчера Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего. Во время заседания военно-политическое руководство страны обсудило применение дронов и РЭБ.

Также мы писали, что в День Национальной полиции Зеленский наградил орденами 20 стражей порядка. Они отличились в защите Украины от российских оккупантов.