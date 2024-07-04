Зеленський провів Ставку 4 липня - які результати

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 4 липня, провів Ставку Верховного Головнокомандувача. Під час засідання військово-політичне керівництво країни обговорило застосування дронів та РЕБ.

Відео звернення оприлюднила пресслужба Президента у Telegram.

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Ставка Верховного Головнокомандувача 4 липня

Під час тривалого засідання серед основного в доповідях були дрони і засоби РЕБ — їх виробництво в Україні, фінансування, постачання і застосування.

"Вся конкретика, від найбільш затребуваних на фронті, зокрема FPV. Звичайно, максимум уваги і нашим далекобійним дронам", — сказав президент.

Заслухали командувача Вадима Сухаревського, очільника Мінцифри Михайла Федорова, міністра стратегічних галузей Олександра Камишіна, командувача Повітряних сил Миколу Олещука та прийняли дуже важливі рішення. За словами Зеленського, результати цих рішень з часом буде видно по ситуації на фронті.

Також доповів Міністр оборони Рустем Умєров щодо деталей поїздки в США, зокрема перемовин, а головне — реалізації тих оборонних пакетів, які вже були оголошені, але ще не поставлені в Україну.

Водночас Головком Олександр Сирський проінформував щодо ситуації на основних напрямках: найбільше боїв на Покровському напрямку, на Донеччині, наразі зміцнюють кожен напрямок — від Харківщини до півдня.

"І я вдячний кожній бригаді, вдячний кожному солдату, кожному командиру, які дійсно стійкі, дійсно влучні", — наголосив український лідер.

Особливо він відзначив 35-ту окрему бригаду морської піхоти, 44-ту і 55-ту окремі артилерійські бригади, 71-шу окрему єгерську бригаду, 108-му окрему бригаду ТрО і 110-ту окрему механізовану бригаду.

Скриншот допису Зеленського

Скриншот допису Зеленського

Раніше Зеленський в інтерв'ю Bloomberg заявив, що без дозволу США на удари по території Росії немає сенсу використовувати надані Україні ракети ATACMS.

Також ми писали, що у День Національної поліції Зеленський нагородив орденами 20 правоохоронців. Вони відзначилися у захисті України від російських окупантів.