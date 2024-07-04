День Національної поліції України 4 липня — Зеленський вручив нагороди правоохоронцям

Зеленський вручив ордени поліцейським, які захищають Україну від агресії Росії
У День Національної поліції України 20 правоохоронців були нагороджені орденами. Вони відзначилися у захисті України від російських окупантів.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в Telegram у четвер, 4 липня.
Зеленський нагородив поліцейських
За словами президента, працівники поліції разом з іншими складовими Сил оборони та безпеки захищають Україну від росіян. Також правоохоронці забезпечують правопорядок у містах та селах.
"Національна поліція здійснює евакуацію наших людей із прифронтових міст і сіл та допомагає тим, хто перебуває під російськими обстрілами. Поліцейські завжди прибувають на місця влучань російських ракет і дронів, завжди одними з перших надають допомогу абсолютно всім постраждалим", — зазначив Зеленський.
Він додав, що підрозділ Національної поліції України "Білі янголи" з 24 лютого 2022 року врятував із найнебезпечніших районів поблизу лінії фронту понад 10 тисяч родин, у тому числі 2,5 тисячі дітей.
Також, за словами Зеленського, за два роки війни близько 850 поліцейських отримали державні нагороди.
"Сьогодні вручив державні нагороди 20 співробітникам Нацполіції: ордени "За мужність" ІІ та ІІІ ступеня, княгині Ольги ІІІ ступеня й Данила Галицького", — підсумував глава держави.
Раніше Зеленський вручив державні нагороди окремим громадянами. Йдеться про воїнів, рідних військових та представників різних професій.
Також під час візиту у Донецьку область глава держави відвідав стабілізаційний пункт 47-ї окремої механізованої бригади і вручив нагороди бойовим медикам.
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