День Національної поліції України 4 липня — Зеленський вручив нагороди правоохоронцям

Президент України Володимир Зеленський нагороджує поліцейського. Фото: ОП

У День Національної поліції України 20 правоохоронців були нагороджені орденами. Вони відзначилися у захисті України від російських окупантів.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в Telegram у четвер, 4 липня.

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За словами президента, працівники поліції разом з іншими складовими Сил оборони та безпеки захищають Україну від росіян. Також правоохоронці забезпечують правопорядок у містах та селах.

"Національна поліція здійснює евакуацію наших людей із прифронтових міст і сіл та допомагає тим, хто перебуває під російськими обстрілами. Поліцейські завжди прибувають на місця влучань російських ракет і дронів, завжди одними з перших надають допомогу абсолютно всім постраждалим", — зазначив Зеленський.

Він додав, що підрозділ Національної поліції України "Білі янголи" з 24 лютого 2022 року врятував із найнебезпечніших районів поблизу лінії фронту понад 10 тисяч родин, у тому числі 2,5 тисячі дітей.

Також, за словами Зеленського, за два роки війни близько 850 поліцейських отримали державні нагороди.

"Сьогодні вручив державні нагороди 20 співробітникам Нацполіції: ордени "За мужність" ІІ та ІІІ ступеня, княгині Ольги ІІІ ступеня й Данила Галицького", — підсумував глава держави.

Раніше Зеленський вручив державні нагороди окремим громадянами. Йдеться про воїнів, рідних військових та представників різних професій.

Також під час візиту у Донецьку область глава держави відвідав стабілізаційний пункт 47-ї окремої механізованої бригади і вручив нагороди бойовим медикам.